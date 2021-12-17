В Чили умерла вдова диктатора Аугусто Пиночета

В Чили в возрасте 98 лет умерла вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета Люсия Ириарт. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление ее сына Марко Антонио.

Люсия Ириарт скончалась ночью 16 декабря, спустя шесть дней после 98-летия, в своем доме, в окружении семьи. В этом году ее несколько раз госпитализировали, в основном из-за респираторных заболеваний.

В последние годы Ириарт редко видели на публике. Один из таких случаев произошел в ноябре 2015 года, когда она посетила мессу в память о ее покойном муже. Ириарт была известна своим сильным характером и во многих случаях влияла на решения мужа о назначениях на государственные должности. Жена диктатора также была известна «дорогим вкусом» в одежде и в обстановке дома.

Ириарт никогда не выражала сожаления по поводу кровавой диктатуры мужа. Чилийский диктатор был у власти с 1974 до 1990 года. При его правлении в Чили начались массовые репрессии: были убиты 3 065 человек или же они «пропали без вести»; 40 тысяч были арестованы или задержаны без решения суда. Еще 500 тысяч человек эмигрировали.