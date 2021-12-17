У Чилі померла вдова диктатора Аугусто Піночета

У Чилі у віці 98 років померла вдова чилійського диктатора Аугусто Піночета Люсія Іріарт. Про це повідомляє ABC News із посиланням на заяву її сина Марко Антоніо.

Люсія Іріарт померла вночі 16 грудня, через шість днів після 98-річчя, у своєму будинку, в оточенні родини. Цього року її кілька разів госпіталізували, переважно через респіраторні захворювання.

Останніми роками Іріарт рідко бачили на публіці. Один із таких випадків стався в листопаді 2015 року, коли вона відвідала месу на згадку про свого покійного чоловіка. Іріарт була відома своїм сильним характером і в багатьох випадках впливала на рішення чоловіка щодо призначень на державні посади. Дружина диктатора також була відома «дорогим смаком» в одязі та в обстановці будинку.

Іріарт ніколи не висловлювала жалю з приводу кривавої диктатури чоловіка. Чилійський диктатор був при владі з 1974 до 1990 року. За його правління в Чилі розпочались масові репресії: було вбито 3 065 людей або ж вони «зникли безвісти»; 40 тисяч були заарештовані чи затримані без рішення суду. Ще 500 тисяч людей емігрували.