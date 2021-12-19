«Tesla-дитина». У США під час їзди на електрокарі у жінки почалися пологи. До лікарні її довіз автопілот

У США у жінки почалися пологи просто в електромобілі Tesla. Не маючи змоги вести машину, її керування довірили автопілоту.

Про це пише The Guardian.

Інцидент стався у вересні, коли 33-річна мешканка штату Філадельфія Їран Шеррі та її 34-річний чоловік Кітінг Шеррі везли свого трирічного сина до дитячого садка. Під час поїздки у жінки відійшли води, але на цей момент машина потрапила в затор.

Кітинг Шеррі увімкнув автопілот і встановив у навігаційній системі машини маршрут до лікарні. Після цього він узяв дружину за руку та намагався її підтримувати.