У Китаї заявили про смерть найстарішої людини у віці 135 років. Її дату народження офіційно не підтвердили

У Китаї померла 135-річна мешканка Сіньцзяну Аліміхан Сеїті — ймовірно, найстаріша людина країни та світу.

Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

Жінка, яка за документами народилася 25 червня 1886 року у селищі Кумушерик, померла 16 грудня.

У 2013 році Сеїті очолила список найстаріших людей Китаю за рейтингом Китайської асоціації геронтології та геріатрії, тоді жінці було 127 років.

Тоді ж низка світових ЗМІ піддали сумніву інформацію про вік Сеїті, яка була уйгуркою. Зокрема, BBC писала, що записи про народження у віддалених регіонах Китайської імперії XIX століття були «мізерними та ненадійними», особливо що стосується етнічних меншин.

Представники Книга рекордів Гіннеса заявили, що вони не отримували заявки від Сеїті на отримання титулу найстарішої людини у світі.