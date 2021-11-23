На Філіппінах померла найстаріша людина світу — вона народилась ще у XIX столітті

На Філіппінах у місті Кабанкалан померла Франциска Сусано — вона вважалась найстарішою живою людиною на Філіппінах і у світі. Жінки не стало 22 листопада у віці 124 роки.

Про це повідомляє CNN Philippines.

Місцеве управління охорони здоровʼя ще не визначило причини смерті, її перевірять на ковід, однак симптомів не було.

Франциска Сусано народилась 11 вересня 1897 року, тобто до того як країна стала незалежною від іспанського панування. Це був той самий рік, коли була винайдена ложка для морозива, і коли італійський винахідник Гульєльмо Марконі відправив перший в історії радіосигнал через море.

Вона була останньою живою жінкою, що народилася в XIX столітті. Влада міста повідомляє, що її офіційна декларація як найстарішої людини у світі у 124 роки наразі підтверджена Книгою рекордів Гіннеса.