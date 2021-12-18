В Китае заявили о смерти самого старого человека в возрасте 135 лет. Дату рождения женщины официально не подтвердили

В Китае скончалась 135-летняя жительница Синьцзяна Алимихан Сеити, вероятно, самый старый человек страны и мира.

Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Женщина, которая по документам родилась 25 июня 1886 года в поселке Кумушерик, умерла 16 декабря.

В 2013 году Сеити возглавила список самых старых людей Китая согласно рейтингу Китайской ассоциации геронтологии и гериатрии, тогда женщине было 127 лет.

Тогда же ряд мировых СМИ подвергли сомнению информацию о возрасте Сеити, которая была уйгуркой. В частности, BBC писала, что записи о рождении в отдаленных регионах Китайской империи XIX века были «скудными и ненадежными», особенно в отношении этнических меньшинств.

Представители Книга рекордов Гиннеса заявили, что они не получали заявки от Сеити на получение титула самого старого человека в мире.