В Україні за добу виявили 7,5 тисячі нових COVID-хворих. Вакцинували 136 тисяч людей

В Україні за минулу добу (17 грудня) виявили 7 503 нових хворих на COVID-19, з яких 674 дитини та 154 медпрацівники.
Як повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, за минулу добу госпіталізували 2 018 людей, а одужали 18 534 пацієнти. Померли 288 українців.
Вакцинували минулої доби 136 962 людини, з них першу дозу отримали 42 544 людини, а другу — 94 358. Додаткову дозу отримали 60 українців. Повністю вакциновано у країні 12 919 024 особи.
- Загалом за час пандемії в Україні підтвердили 3 604 549 випадків захворювання на коронавірус і 92 929 смертей від нього.
- 15 грудня Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Він діє в Україні від травня 2020 року.
- Раніше секретар РНБО Данілов спрогнозував нову хвилю захворюваності на коронавірус у середині лютого 2022 року. На думку Данілова, щоб уникнути нового спалаху, в Україні потрібно впроваджувати бустерну вакцинацію і починати з літніх людей.