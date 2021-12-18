В Украине за сутки выявили 7,5 тысячи новых COVID-больных. Вакцинировали 136 тысяч человек

В Украине за прошедшие сутки (17 декабря) выявили 7 503 новых больных COVID-19, из которых 674 ребенка и 154 медработника.
Как сообщает Министерство здравоохранения, за минувшие сутки госпитализировали 2 018 людей, а выздоровели 18 534 пациента. Умерли 288 украинцев.
Вакцинировали за прошлые сутки 136 962 человек, первую дозу получили 42 544 человека, а вторую — 94 358. Дополнительную дозу получили 60 украинцев. Полностью вакцинированы в стране 12 919 024 человека.
- Всего за время пандемии в Украине подтвердили 3 604 549 случаев заболевания коронавирусом и 92 929 смертей от него.
- 15 декабря Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. Он действует на Украине с мая 2020 года.
- Ранее секретарь СНБО Данилов спрогнозировал новую волну заболеваемости коронавирусом в середине февраля 2022 года. По мнению Данилова, во избежание новой вспышки в Украине нужно внедрять бустерную вакцинацию и начинать с пожилых людей.