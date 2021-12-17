Справа Навального: Росія запровадила санкції проти семи громадян Великої Британії

Росія запровадила персональні санкції проти семи громадян Великої Британії у відповідь на таке ж рішення Лондону.

Про це повідомили у МЗС РФ.

«У відповідь на недружні дії Лондона та на основі принципу взаємності ухвалено рішення про введення щодо пропорційної кількості представників Великобританії, які щільно залучені до антиросійської діяльності. Їм закрито вʼїзд на територію Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, йдеться про запровадження Британією санкцій щодо семи росіян, які є відповідальними за отруєння опозиціонера Олексія Навального.