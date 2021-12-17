Дело Навального: Россия ввела санкции против семи граждан Великобритании

Россия ввела персональные санкции против семи граждан Великобритании в ответ на такое же решение Лондона.

Об этом сообщили в МИДе РФ.

«В ответ на недружественные действия Лондона и на основе принципа взаимности принято решение о введении относительно пропорционального количества представителей Великобритании, плотно вовлеченных в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идет о введении Британией санкций в отношении семи россиян, ответственных за отравление оппозиционера Алексея Навального.