Першого заступника мера Кривого Рогу підозрюють у завдаванні 10 млн гривень збитків і погрозі вбивством. Суд відпустив його під заставу

Першого заступника мера Кривого Рогу Євгена Удода підозрюють у зловживанні владою, завдаванні майже 10 мільйонів гривень збитків та погрозі вбивством.
Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.
За даними слідства, перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської обласної ради (2010—2015), Удод незаконно передав у власність приватної компанії понад 500 державних трансформаторних підстанцій вартістю понад 9,7 мільйона гривень.
Окрім цього зазначається, що будучи першим заступником голови міськради, посадовець погрожував вбивством своєму підлеглому — начальнику управління, та примушував його підписувати неправдиві акти виконаних робіт приватною компанією.
Сьогодні, 17 грудня, суд обрав Удоду запобіжний захід — застава 1 мільйон 135 тисяч гривень.
У прокуратурі вже заявили, що оскаржуватимуть це рішення та вимагатимуть взяти посадовця під варту.
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