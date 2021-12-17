Першого заступника мера Кривого Рогу підозрюють у завдаванні 10 млн гривень збитків і погрозі вбивством. Суд відпустив його під заставу

Першого заступника мера Кривого Рогу Євгена Удода підозрюють у зловживанні владою, завдаванні майже 10 мільйонів гривень збитків та погрозі вбивством.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.

За даними слідства, перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської обласної ради (2010—2015), Удод незаконно передав у власність приватної компанії понад 500 державних трансформаторних підстанцій вартістю понад 9,7 мільйона гривень.