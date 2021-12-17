Первого заместителя мэра Кривого Рога подозревают в нанесении 10 млн гривен ущерба и угрозе убийством. Суд отпустил его под залог

По данным следствия, находясь на должности главы Днепропетровского областного совета (2010—2015), Удод незаконно передал в собственность частной компании более 500 государственных трансформаторных подстанций стоимостью свыше 9,7 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

Первого заместителя мэра Кривого Рога Евгения Удода подозревают в злоупотреблении властью, нанесении почти 10 миллионов гривен ущерба и угрозе убийством.

Кроме этого отмечается, что, будучи первым замглавы горсовета, чиновник угрожал убийством своему подчиненному — начальнику управления, и заставлял его подписывать ложные акты выполненных работ частной компанией.

Сегодня, 17 декабря, суд избрал Удоду меру пресечения — залог 1 миллион 135 тысяч гривен.

В прокуратуре уже заявили, что будут обжаловать это решение и требовать взять чиновника под стражу.