Первого заместителя мэра Кривого Рога подозревают в нанесении 10 млн гривен ущерба и угрозе убийством. Суд отпустил его под залог

Первого заместителя мэра Кривого Рога Евгения Удода подозревают в злоупотреблении властью, нанесении почти 10 миллионов гривен ущерба и угрозе убийством.
Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.
По данным следствия, находясь на должности главы Днепропетровского областного совета (2010—2015), Удод незаконно передал в собственность частной компании более 500 государственных трансформаторных подстанций стоимостью свыше 9,7 миллиона гривен.
Кроме этого отмечается, что, будучи первым замглавы горсовета, чиновник угрожал убийством своему подчиненному — начальнику управления, и заставлял его подписывать ложные акты выполненных работ частной компанией.
Сегодня, 17 декабря, суд избрал Удоду меру пресечения — залог 1 миллион 135 тысяч гривен.
В прокуратуре уже заявили, что будут обжаловать это решение и требовать взять чиновника под стражу.
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