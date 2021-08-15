Мэр Кривого Рога от ОПзЖ Павлов найден мертвым. Полиция расследует убийство

Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым в селе Вольное (Днепропетровская область).

Об этом сообщил депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович. Факт смерти мэра от огнестрельного ранения «Бабелю» подтвердили в управлении полиции.

Тело Павлова с ранениями нашли в его собственном загородном доме на крыльце веранды. В полиции заявили, что рядом с телом обнаружили ружье, но на фотографиях с места событий, которые публикуют в Telegram-каналах, возле Павлова лежит автомат.

Сейчас на месте работает полиция. Было ли это убийство или самоубийство, пока неизвестно. Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ст. 115 УК).