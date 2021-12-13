У Дніпрі був замах на депутата облради: спочатку обстріляли його офіс, а потім перед будівлею вибухнула машина

У Дніпрі 8 грудня стався замах на життя депутата обласної ради. Підозрюваного затримали і арештували.

Про це Офіс генерального прокурора повідомив у понеділок, 13 грудня.

8 грудня перед офісом депутата обласної ради вибухнув автомобіль Opel Astra. Інцидент стався на проспекті Дмитра Яворницького. В салоні авто був автомат Калашникова із дистанційним управлінням. Це дозволило нападнику вистрілити з відстані щонайменше тричі. Після цього машина вибухнула — всередині було горюча речовина. Після гасіння пожежі у багажнику знайшли патрони, гільзи, обгорілі дроти з фрагментом мобільного телефону і автомобільні номери.

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Поліція затримала 45-річного чоловіка, який і готував вбивство депутата. Під час обшуків у нього виявили пістолет та патрони. На якого саме депутата був замах — не уточнюється.