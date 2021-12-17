Президент Чехії Земан призначив новий склад Кабінету міністрів

Президент Чехії Мілош Земан затвердив склад нового уряду країни, який сформував прем’єр-міністр Петро Фіала.
Про це повідомляється на сайті чеського президента 17 грудня.
До складу нового Кабінету міністрів, який очолив Петр Фіала, увійшли 15 чоловіків та три жінки, що на три міністри більше, ніж у попередньому уряді Андрія Бабіша.
В уряді з’явилася посада міністра з європейських питань — у другій половині 2022 року до Чехії за ротацією переходить головування в ЄС. Цим напрямом опікуватиметься колишній ректор університету у Брно Мікулаш Бек.
Також у Кабміні Чехії з’явилися три міністри без портфелів.
- У Чехії восени 2021 року на парламентських виборах перемогу здобула коаліція «Разом» (SPOLU), яку сформували три опозиційні правоцентристські партії на чолі з Петром Фіалою. Партія чинного премʼєр-міністра Андрія Бабіша посіла друге місце.
- 11 листопада вже колишній прем’єр-міністр країни Андрій Бабіш оголосив про відставку всього уряду.
- 28 листопада президент Чехії Мілош Земан призначив Петра Фіалу головою нового Кабінету міністрів.