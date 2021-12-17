Президент Чехії Земан призначив новий склад Кабінету міністрів

Президент Чехії Мілош Земан затвердив склад нового уряду країни, який сформував прем’єр-міністр Петро Фіала.

Про це повідомляється на сайті чеського президента 17 грудня.

До складу нового Кабінету міністрів, який очолив Петр Фіала, увійшли 15 чоловіків та три жінки, що на три міністри більше, ніж у попередньому уряді Андрія Бабіша.

В уряді з’явилася посада міністра з європейських питань — у другій половині 2022 року до Чехії за ротацією переходить головування в ЄС. Цим напрямом опікуватиметься колишній ректор університету у Брно Мікулаш Бек.

Також у Кабміні Чехії з’явилися три міністри без портфелів.