Президент Чехии Земан назначил новый состав Кабинета министров

Президент Чехии Милош Земан утвердил состав нового правительства страны, сформированного премьер-министром Петром Фиалом.

Об этом сообщается на сайте чешского президента 17 декабря.

В состав нового Кабинета министров, который возглавил Петр Фиала, вошли 15 мужчин и три женщины, что на три министра больше, чем в предыдущем правительстве Андрея Бабиша.

В правительстве появилась должность министра по европейским вопросам — во второй половине 2022 года к Чехии по ротации переходит председательство в ЕС. Этим направлением будет заниматься бывший ректор университета в Брно Микулаш Бек.

Также в Кабмине Чехии появилось три министра без портфелей.