Премьер-министром Чехии стал Петр Фиала

Президент Чехии Милош Земан назначил лидера коалиции «Вместе» (SPOLU) Петра Фиалу главой нового Кабинета министров.
Об этом сообщает Czech Rario.
Торжественная церемония состоялась в воскресенье, 28 ноября, в загородной резиденции главы государства в городке Ланы возле Праги. Учитывая, что у президента Земана коронавирус, церемония проходила с определенными ограничениями. Земан был отделен от Фиалы стеклянным боксом. Сценарий церемонии допускал только визуальный и звуковой контакт.
Назначение Фиалы состоялось через семь недель после всеобщих октябрьских выборов. Тогда коалиция «Вместе» (SPOLU), сформированная тремя оппозиционными правоцентристскими партиями во главе с Петром Фиалой, получила 99,97% голосов.
Пока неясно, когда президент назначит весь Кабмин, однако Петр Фиала уже представил состав правительства из 18 человек. Новый премьер-министр заявил, что его кабинет готов немедленно взять на себя ответственность за страну, учитывая пандемию, энергетический кризис и инфляцию.
Фиале 57 лет, он является лидером Гражданской демократической партии с 2014 года. В 2004—2011 годах был ректором Университета имени Масарика, затем два года возглавлял Конференцию чешских ректоров. В 2011 году стал государственным советником по вопросам образования. В мае 2012 года присоединился к правительству Петра Нечаса, заняв должность министра образования. В 2013 году Фиала присоединился к Гражданской демократической партии, в январе 2014 его избрали главой партии. В парламенте он с 2013 года. На должности премьера Фиала заменил Андрея Бабиша.
- 10 октября президента Милоша Земана из-за ухудшения состояния здоровья госпитализировали в Центральный военный госпиталь. Причиной госпитализации президента называли проблемы с печенью. Он провел там полтора месяца, выписали его 25 ноября, однако в тот же день у него выявили коронавирус. Болезнь протекает бессимптомно, Земан полностью вакцинирован и недавно получил бустерную дозу.
- 19 октября комиссия Сената по Конституции единогласно согласилась с тем, что 77-летний Милош Земан должен сложить полномочия главы государства. По данным Центрального военного госпиталя, он не может выполнять свои президентские обязанности.