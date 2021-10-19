В Чехии комиссия Сената согласилась, что президента Земана надо лишить полномочий. Он в больнице в «неопределенном» состоянии

В Чехии комиссия Сената по Конституции единогласно согласилась с тем, что 77-летний президент Милош Земан должен сложить полномочия главы государства. По данным Центрального военного госпиталя, он пока не в состоянии исполнять свои обязанности как президент.

Об этом сообщает чешское издание iDnes во вторник, 19 октября.

Во второй половине дня глава Сената Милош Вистрчил обсудит с руководителями фракций Сената и главами партий дальнейшие шаги. 66 статья Конституции предусматривает, что полномочия главы государства будут разделены между другими высшими должностными лицами.

Чешская Конституция предусматривает, что для лишения президента полномочий требуется согласие абсолютного большинства законодателей в верхней и нижней палатах парламента. Однако снятие полномочий с главы государства не означает смещения президента.

Нижняя палата парламента (Палата депутатов) не сможет принять решение до своего инаугурационного заседания, которое начнется 8 ноября. В то же время, следующее заседание верхней палаты чешского парламента (Сената) начнется 26 октября.

Для руководства страны отдельная проблема заключается в том, что Земана госпитализировали на следующий день после выборов в парламент. По Конституции теперь он обязан предложить кандидатуру на пост главы правительства, но из-за болезни не может этого сделать.

Отметим, что чешская полиция начала расследовать возможное «преступление против республики» после брифинга о состоянии Земана. Администрацию президента подозревают в возможных нарушениях при информировании общественности о состоянии здоровья президента. Накануне глава Сената Милош Вистрчил рассказал об ответе на запрос из больницы, в которой находится Земан: его долгосрочный прогноз состояния здоровья «очень неопределенный», и поэтому возможность его возвращения к работе в ближайшие недели оценивается как «маловероятная».