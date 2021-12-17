Bloomberg: Китай використав Huawei для атаки на австралійську мережу телекомунікацій у 2012 році

Китайські шпигуни, ймовірно з розвідки, атакували австралійську мережу телекомунікацій у 2012 році за допомогою компанії Huawei.

Про це пише Bloomberg із посиланням на десятки джерел із служби безпеки США.

У 2012 році співробітники австралійської розвідки повідомили своїм американським колегам, що вони виявили «витончене» вторгнення в телекомунікаційні системи країни. За їхніми словами, все почалося з оновлення програмного забезпечення від Huawei, в яке було завантажено шкідливий код. Після оновлення ПЗ записувало все, що відбувалося в системі і надсилало дані до Китаю. По суті Китай використовував обладнання Huawei як канал для шпигунства.

За словами джерел, через кілька днів після оновлення шкідливий код самознищився, видаливши значну частину слідів проникнення у систему. Зрештою спецслужби Австралії визначили, що за зламом стояли китайські шпигуни.

Ймовірно, вони проникли до лав технічних фахівців Huawei, які допомагали обслуговувати обладнання та завантажували оновлення у телекомунікаційні системи.

Bloomberg пише, що вище керівництво Huawei могло і не знати про атаку. Китайські спецслужби могли потай вербувати співробітників Huawei.