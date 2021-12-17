СБУ виявила викрадення приладів для озброєння, яке забезпечує протиповітряну оборону України

Служба безпеки України викрила розкрадання приладів та запчастин до зенітно-ракетного озброєння, яке забезпечують протиповітряну оборону держави.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці зʼясували, що учасники схеми викрали комплектуючі під час їхнього ремонту на одному з оборонних об’єктів. Продукцію вивезли до орендованого складу поблизу одного із селищ у Житомирській області.

Під час обшуків силовики знайшли майже 60 комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів, у тому числі блоки управління. За попередніми оцінками, вартість цих військових товарів становить десятки мільйонів гривень.

СБУ порушила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових та інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого майна, а також заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем).