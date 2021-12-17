СБУ выявила кражу приборов для вооружения, обеспечивающего противовоздушную оборону Украины

Служба безопасности Украины разоблачила хищение приборов и запчастей к зенитно-ракетному вооружению, обеспечивающему противовоздушную оборону государства.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители выяснили, что участники схемы украли комплектующие во время их ремонта на одном из оборонных объектов. Продукцию вывезли в арендованный склад вблизи одного из поселков Житомирской области.

Во время обысков силовики обнаружили почти 60 комплектующих к зенитно-ракетным комплексам, в том числе блоки управления. По предварительным оценкам стоимость этих военных товаров составляет десятки миллионов гривен.

СБУ возбудила уголовное производство по ч. 3 ст. 410 (кража, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных и других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного имущества, а также завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.