У Польщі на кордоні зник військовий. У Білорусі стверджують, що той втік до них — і вже взяли інтервʼю

Польські військові повідомили, що у них зник військовий, який служив на кордоні із Білоруссю. Водночас білоруські прикордонники повідомили, що польський військовий перетнув їхній кордон і попросив політичного притулку через «незгоду з міграційною політикою польської влади».

Спочатку про польського «перебіжчика» повідомив вранці 17 грудня білоруський прикордонний комітет. Хлопця звати Еміль Чечко, він 1996 року народження і є військовослужбовцем 11 артилерійського полку 16 механізованої дивізії. Його виявили на кордоні 16 грудня о 17:50. Білоруські прикордонники заявили, що хлопець попросив у них політичного притулку через «незгоду з політикою Польщі щодо міграційної кризи та практикою негуманного поводження з біженцями».

Потім працівниця білоруського державного пропагандистського телеканалу «Білорусь 1» Ксенія Лебедєва опублікувала фотографії чоловіка у формі з польським прапором перед телекамерою і заявила, що взяла екслюзивне інтервʼю в Еміля.

«Щоб не говорило його начальство, він живий, здоровий та дуже багато цікавого розповідає», — зазначила білоруська пропагандистка.

До середини дня 17 грудня командування 16 механізованої дивізії Польщі підтвердило пропажу свого військовослужбовця на кордоні: 16 грудня на кордоні зник солдат 11 артилерійського полку. Інцидент стався в районі Нарівка-Семʼянівка-Семʼянівське озеро. Польські прикордонники заявили, що досі шукають військового. Командування дивізії не підтверджує інформацію про перехід солдата на білоруську сторону.

Потім міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак написав у Twitter: «Солдат, який учора пропав безвісти, мав серйозні проблеми із законом і подав на звільнення з армії. Його не мали направляти на службу до кордону. Я попросив зʼясувати, хто за це відповідає».