В Польше на границе пропал военный. В Беларуси утверждают, что тот сбежал к ним — и уже взяли интервью

Польские военные сообщили, что у них пропал военный, который служил на границе с Беларусью. Вместе с тем беларусские пограничники сообщили, что польский военный пересек их границу и попросил политическое убежище из-за «несогласия с миграционной политикой польских властей».

Сначала о польском «перебежчике» сообщил утром 17 декабря беларусский пограничный комитет. Парня зовут Эмиль Чечко, он 1996 года рождения и является военнослужащим 11 артиллерийского полка 16 механизированной дивизии. Его обнаружили на границе 16 декабря в 17:50. Беларусские пограничники заявили, что парень попросил у них политического убежища из-за «несогласия с политикой Польши по поводу миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами».

Затем сотрудница беларусского государственного пропагандистского телеканала «Беларусь 1» Ксения Лебедева опубликовала фотографии мужчины в форме с польским флагом перед телекамерой и заявила, что взяла эксклюзивное интервью у Эмиля.

«Чтобы ни говорило его начальство, он жив, здоров и очень много интересного рассказывает», — отметила беларусская пропагандистка.

Днем 17 декабря командование 16 механизированной дивизии Польши подтвердило пропажу своего военнослужащего на границе: 16 декабря на границе исчез солдат 11 артиллерийского полка. Инцидент произошел в районе Наровка-Семьяновка-Семьяновское озеро. Польские пограничники заявили, что до сих пор ищут военного. Командование дивизии не подтверждает информацию о переходе солдата на беларусскую сторону.

Затем министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак написал в Twitter: «Солдат, который вчера пропал без вести, имел серьезные проблемы с законом и подал на увольнение из армии. Его не должны были направлять на службу к границе. Я попросил выяснить, кто за это отвечает».