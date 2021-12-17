У США дозволили надсилати поштою пігулки для медикаментозного аборту

Медикаментозний аборт включає прийом двох препаратів протягом кількох днів. «Міфепристон» блокує вироблення гормону, необхідного для вагітності, а другий препарат, «Мізопростол», викликає перейми. У рішенні FDA ідеться про «Міфепристон». Попередні правила дозволяли жінкам приймати препарат у будь-якому місці, але отримати вони його мали особисто від сертифікованого постачальника. «Мізопростол» уже давно відпускається в аптеках за рецептом лікаря.

Про це йдеться у поясненні регулятора, а детально пише The New York Times .

У США регулятор — Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) — остаточно схвалив доставку таблеток для аборту поштою.

Таким чином аборти стають більш доступними для жінок, які з якихось причин не можуть особисто відвідувати клініки. Тепер, аби отримати препарат поштою, достатньо пройти консультацію в інтернеті з профільним лікарем.

Однак, як припускає BBC, це рішення не буде діяти у 19 штатах (здебільшого на Півдні та Середньому Заході), у яких вже діють правила, що забороняють доставку пігулок для переривання вагітності поштою.

За даними Фонду сімʼї Кайзера, на даний момент медикаментозний аборт становить 54% усіх абортів, які роблять терміном до девʼяти тижнів.