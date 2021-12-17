В Україні виявили майже 9 тисяч нових заражених коронавірусом. Вакцинувалися 132 тисячі людей

В Україні за минулу добу, 16 грудня, виявили майже 9 тисяч нових заражених коронавірусом. Зокрема, захворіли 779 дітей та 98 медиків.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
До лікарень з коронавірусом потрапили 2 028 людей, а 328 хворих померли від ускладнень. Водночас 21 650 українців одужали від хвороби.
Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (1 385) та Донецькій області (564).
Також за добу від коронавірусу вакцинувалися 132 тисячі українців, з них 43 тисячі отримали першу дозу, а 89 тисяч — другу.
- 15 грудня Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Він діє в Україні від травня 2020 року.
- Раніше секретар РНБО Данілов спрогнозував нову хвилю захворюваності на коронавірус у середині лютого 2022 року. На думку Данілова, щоб уникнути нового спалаху, в Україні потрібно впроваджувати бустерну вакцинацію і починати з літніх людей.