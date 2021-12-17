В Украине выявили около 9 тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировались 132 тысячи человек

В Украине за минувшие сутки, 16 декабря, было выявлено почти 9 тысяч новых зараженных коронавирусом. Среди заболевших — 779 детей и 98 медиков.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
В больницы с коронавирусом попали 2 028 человек, а 328 больных умерли от осложнений. В то же время 21 650 украинцев выздоровели от болезни.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1 385) и Донецкой области (564).
Также за сутки от коронавируса вакцинировались 132 тысяч украинцев, из них 43 тысячи получили первую дозу, а 89 тысяч — вторую.
- 15 декабря Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. Он действует на Украине с мая 2020 года.
- Ранее секретарь СНБО Данилов спрогнозировал новую волну заболеваемости коронавирусом в середине февраля 2022 года. По мнению Данилова, во избежание новой вспышки в Украине нужно внедрять бустерную вакцинацию и начинать с пожилых людей.