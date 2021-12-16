У Києві перейменували чотири вулиці

Київська міськрада на засіданні підтримала рішення про перейменування чотирьох вулиць у Голосіївському, Подільському, Шевченківському та Деснянському районах.

Про це повідомляється на сайті Київміськдержадміністрації.

Амурська вулиця тепер вулиця Академіка Книшова. Він побудував одну із найрозвиненіших галузей сучасної медицини в українській кардіохірургії та керував Національним інститутом серцево-судинної хірургії ім. Амосова.

Вулицю Дмитрівську перейменовано на вулицю Анатолія Кузнецова — на честь письменника, автора роману-документа «Бабин Яр». Назву змінили, оскільки вона дублює назву вулиці у Шевченківському районі.

Вулиця Саратовська стане бульваром Павла Вірського (танцівник і хореограф).

У Деснянському районі зʼявиться вулиця Анатолія Авдієвського — диригента, композитора, директора, художнього керівника та головного диригента хору імені Григорія Верьовки. Вулиця розташована поряд із вулицею Верьовки.

У Київраді зазначили, що через перейменування вулиць киянам не обовʼязково змінювати адресу реєстрації у паспорті (можна зробити за бажанням). Документи на право власності, автомобілі та інші правовстановлюючі документи, у яких зазначена стара назва, залишаються в силі. Також це не впливає на право брати участь у виборах. Внести зміни до документів можна у нотаріуса. Довідку про зміну назви вулиці можна отримати у департаменті містобудування та архітектури КМДА.