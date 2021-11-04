У Києві перейменували 12 вулиць і назвали сквер на честь Василя Сліпака

Київська міська рада перейменувала у столиці 12 вулиць і дала назви двом площам, скверу та вулиці. Відповідне рішення ухвалили на засіданні у четвер, 4 листопада. У Святошинському районі перейменували: вулицю Миколи Кузнєцова на вулицю Олеся Бабія (на честь українського письменника, поета і літературознавця);

вулицю Костюка на вулицю Професора Ейхельмана (видатного науковця, громадського та політичного діяча, вченого-правознавця);

вулицю Павленка на вулицю Христини Сушко (видатної діячки та військового медика, поручника Армії УНР, однієї з найвідоміших учасниць Визвольних змагань 1917 — 1921 років);

провулок Павленка на провулок Мовчунівський (повернення історичної назви).

У Солом’янському районі: вулицю Народного ополчення на вулицю Святослава Хороброго (для вшанування пам’яті правителя Київської Русі з династії Рюриковичів, Великого князя Київського);

вулицю Молодогвардійську на вулицю Володимира Сікевича (генерала-хорунжого армії УНР, полковника генерального штабу та генерал-майора царської армії);

вулицю Петра Заломова на вулицю Феофіла Яновського (видатного лікаря-терапевта, чинного члена Всеукраїнської академії наук);

вулицю Московську (в селищі Жуляни) на вулицю Григорія Гуляницького (військового і політичного діяча).

У Дарницькому районі вулицю Малоземельну перейменуваои на вулицю Алімпія Галика (київського живописця і гравера XVIII століття, керівника Лаврської іконописної майстерні). У Шевченківському районі: вулицю Цулукідзе на вулицю Наталі Забіли (видатної письменниці і поетеси);

провулок Невський на провулок Нивський (від назви місцевості, де він пролягає).

У Дніпровському районі вулицю Курнатовського перейменували на вулицю Остафія Дашкевича (політичного та громадського діяча, ідеолога реєстрової козаччини, першого козацького гетьмана). А як у документах? У разі перейменування вулиці немає потреби змінювати адресу реєстрації у паспорті, це можна зробити лише за власним бажанням. Крім того, документи на право власності, авто та інші документи, у яких зазначена стара назва вулиці, лишаються чинними.