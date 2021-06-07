НБУ випустить пам’ятну монету на честь Василя Сліпака

Нацбанк випустить пам’ятну моменту на честь співака, добровольця АТО та Героя України Василя Сліпака.

Про це пише пресслужба НБУ.

На аверсі монети буде зображено портрет Сліпака, а також нотний рядок. Під портретом буде його ім’я, а також позивний на війні — «Міф».

На реверсі монети зобразять солов’я, який сидить на дулі автомата. Номінал монети становитиме 2 гривні.

НБУ