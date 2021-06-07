НБУ выпустит памятную монету в честь Василия Слипака

Нацбанк выпустит памятную момента в честь певца, добровольца АТО и Героя Украины Василия Слипака.

Об этом пишет пресс-служба НБУ.

На аверсе монеты будет изображен портрет Слипака, а также нотная строка. Под портретом будет его имя, а также позывной на войне — «Миф».

На реверсе монеты изобразят соловья, сидящего на дуле автомата. Номинал монеты составит 2 гривны.

НБУ