НБУ выпустит памятную монету в честь Василия Слипака

Нацбанк выпустит памятную момента в честь певца, добровольца АТО и Героя Украины Василия Слипака.
Об этом пишет пресс-служба НБУ.
На аверсе монеты будет изображен портрет Слипака, а также нотная строка. Под портретом будет его имя, а также позывной на войне — «Миф».
На реверсе монеты изобразят соловья, сидящего на дуле автомата. Номинал монеты составит 2 гривны.
- Василий Слипак был всемирно известным украинским оперным певцам, солистом Парижской национальной оперы, одним из лидеров украинской общины Франции, членом Объединения украинцев Франции.
- В 2015 году он бросил работу и уехал добровольцем воевать на Донбасс. Погиб от пули снайпера летом 2016 года. Слипак был награжден орденами «Золотая звезда», «За мужество» I степени и званием Героя Украины.