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НБУ выпустит памятную монету в честь Василия Слипака

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:

Нацбанк выпустит памятную момента в честь певца, добровольца АТО и Героя Украины Василия Слипака.

Об этом пишет пресс-служба НБУ.

На аверсе монеты будет изображен портрет Слипака, а также нотная строка. Под портретом будет его имя, а также позывной на войне — «Миф».

На реверсе монеты изобразят соловья, сидящего на дуле автомата. Номинал монеты составит 2 гривны.

НБУ

  • Василий Слипак был всемирно известным украинским оперным певцам, солистом Парижской национальной оперы, одним из лидеров украинской общины Франции, членом Объединения украинцев Франции.
  • В 2015 году он бросил работу и уехал добровольцем воевать на Донбасс. Погиб от пули снайпера летом 2016 года. Слипак был награжден орденами «Золотая звезда», «За мужество» I степени и званием Героя Украины.