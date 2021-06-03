Киевский сквер на Андреевском спуске получил имя Василия Слипака. Переименуют еще ряд улиц

Сквер на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока получил имя оперного певца, Героя Украины Василия Слипака, который был убит российским снайпером на Донбассе 29 июня 2016 года.

Комиссия по вопросам наименований Киевской городской госадминистрации приняла решение о переименовании ряда улиц и переулков, а также дала название двум новым площадям.

Новые названия получили безымянная площадь на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова в Печерском районе (теперь это Кловская площадь), а также безымянная площадь на пересечении проспекта Отрадного и улицы Героев Севастополя в Соломенском районе (теперь площадь Отрадная).

Проезд от улицы Профессора Подвысоцкого до жилого комплекса «Новопечерские Липки» (Печерский район) получил название улица Николая Костомарова.

Переименованы следующие улицы и переулки:

улица Академика Кржижановского (Святошинский район) на улицу Емельяна Прицака;

переулок Бабушкина (Шевченковский район) в переулок Сеньковский;

улица Кайсарова в Голосеевском и Соломенском районах в улицу Холодноярскую;

улица Крайняя (Деснянский район) на улицу Осипа Мандельштама;

улица Совхоз «Совки» (Соломенский район) на улицу Проновскую;

переулок Радищева (Соломенский район) в переулок Юрия Матущака;

улица Саратовская (Шевченковский район) на бульвар Павла Вирского;

улица Павла Вирского (Деснянский район) на улицу Анатолия Авдиевского;

переулок Валентины Терешковой (Дарницкий район) в переулок Кристины Алчевской.

Комиссия КГГА также поддержала присвоение детской школе искусств № 5 Оболонского района имени дирижера, Героя Украины и профессора Льва Венедиктова. Школе № 29 Оболонского района предлагают имя кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского.