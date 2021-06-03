Київський сквер на Андріївському узвозі отримав імʼя Василя Сліпака. Перейменують ще низку вулиць

Комісія з питань найменувань Київської міської держадміністрації прийняла рішення про перейменування низки вулиць і провулків, а також дала назву двом новим площам.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Сквер на розі Андріївського узвозу та Боричевого Току отримав імʼя оперного співака, Героя України Василя Сліпака, який був убитий російським снайпером на Донбасі 29 червня 2016 року.