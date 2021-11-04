В Киеве переименовали 12 улиц и назвали сквер в честь Василия Слипака

Киевский городской совет переименовал в столице 12 улиц и дал названия двум площадям, скверу и улице. Соответствующее решение приняли на заседании в четверг, 4 ноября.
В Святошинском районе переименовали:
- улицу Николая Кузнецова в улицу Олеся Бабия (в честь украинского писателя, поэта и литературоведа);
- улицу Костюка в улицу Профессора Эйхельмана (выдающегося ученого, общественного и политического деятеля, правоведа);
- улицу Павленко в улицу Кристины Сушко (выдающегося деятеля и военного медика, поручика Армии УНР, одной из самых известных участниц Освободительной борьбы 1917—1921 годов);
- переулок Павленко в переулок Мовчуновский (возвращение исторического названия).
В Соломенском районе:
- улицу Народного ополчения в улицу Святослава Храброго (для чествования памяти правителя Киевской Руси из династии Рюриковичей, Великого князя Киевского);
- улицу Молодогвардейскую в улицу Владимира Сикевича (генерала-хорунжего армии УНР, полковника генерального штаба и генерал-майора царской армии);
- улицу Петра Заломова в улицу Феофила Яновского (выдающегося врача-терапевта, действительного члена Всеукраинской академии наук);
- улицу Московскую (в поселке Жуляны) в улицу Григория Гуляницкого (военного и политического деятеля).
В Дарницком районе улицу Малоземельную переименовали в улицу Алимпия Галика (киевского живописца и гравера XVIII века, руководителя Лаврской иконописной мастерской).
В Шевченковском районе:
- улицу Цулукидзе в улицу Натальи Забилы (писательницы и поэтессы);
- переулок Невский в переулок Нивский (от названия местности, где он находится).
В Днепровском районе улицу Курнатовского переименовали в улицу Остафия Дашкевича (политического и общественного деятеля, идеолога реестрового казачества, первого казацкого гетмана).
А как в документах? При переименовании улицы нет необходимости менять адрес регистрации в паспорте, это можно сделать только по собственному желанию. Кроме того, документы на право собственности, автомобили и другие документы, в которых указано старое название улицы, остаются в силе.
Кроме того, в Киеве появился сквер имени Василия Слипака в честь всемирно известного украинского певца, добровольца, погибшего на Донбассе в 2016 году. Сквер расположен на углу Андреевского спуска и улицы Боричев Ток в Подольском районе. А также в столице теперь есть:
- улица Николая Костомарова в честь украинского историка — это проезд от улицы Профессора Подвысоцкого до ЖК «Новопечерские Липки»;
- площадь Отрадная в Соломенском районе, расположенная на пересечении проспекта Отрадного и улицы Героев Севастополя;
- Кловская площадь возле станции метро «Кловская».