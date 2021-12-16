В Киеве переименовали четыре улицы

Киевский горсовет на заседании поддержал решение о переименовании четырех улиц в Голосеевском, Подольском, Шевченковском и Деснянском районах.

Об этом сообщается на сайте Киевгоргосадминистрации.

Улица Амурская теперь улица Академика Кнышова. Он построил одну из самых развитых отраслей современной медицины в украинской кардиохирургии и руководил Национальным институтом сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова.

Улица Дмитровская переименована на улицу Анатолия Кузнецова — в честь писателя, автора романа-документа «Бабий Яр». Название изменили, поскольку оно дублирует название улицы в Шевченковском районе.

Улица Саратовская станет бульваром Павла Вирского (танцовщик и хореограф).

В Деснянском районе появится улица Анатолия Авдиевского — дирижера, композитора, директора, художественного руководителя и главного дирижера хора имени Григория Веревки. Улица расположена рядом с улицей Веревки.

В Киевсовете отметили, что из-за переименования улиц киевлянам не обязательно менять адрес регистрации в паспорте (можно сделать по желанию). Документы на право собственности, автомобили и другие правоустанавливающие документы, в которых указанно старое название, остаются в силе. Также это не влияет на право участвовать в выборах. Внести изменения в документы можно у нотариуса. Справку об изменении названия улицы можно получить в департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.