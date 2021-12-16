«Рейтинг»: Кличку довіряють понад половину киян, Зеленському — менше ніж 40%

51% киян довіряють меру столиці Віталію Кличку, тоді як президенту Володимиру Зеленському довіряють лише 39% жителів столиці.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічним центром «Рейтинг».

При цьому, не довіряють Кличку 48% опитаних, президенту Зеленському не довіряють 59% респондентів.

Серед інших політиків пʼятому президенту Петру Порошенку довіряють 33% (не довіряють — 66%), ексспікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 31% (не довіряють — 44%), при цьому 19% опитаних не знають його взагалі. Шоумену і колишньому члену партії «Голос» Сергію Притулі довіряють 31%, (не довіряють — 49%).

У рейтингу партій до міської ради лідирує УДАР Віталія Кличка (19,1%). За «Європейську солідарність» — 17%, партію «Слуга народу» — 13,3%, партію Разумкова «Розумна політика» — 9,4%, Партію Сергія Притули — 7,5%. «Батьківщина» отримала 5,4%, «Сила і честь» — 4,9%, «Опозиційна платформа — За життя» — 4,8%, «Українська стратегія Гройсмана» — 3,7%, Партія Шарія — 3,4%, ВО «Свобода» — 3,2%. Рейтинг інших політичних сил — менш як 3%.

Опитування проводилося 10—12 грудня 2021 серед мешканців Києва, старших за 18 років. Всього опитали 2 тисячі респондентів методом телефонних інтервʼю з використанням компʼютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.