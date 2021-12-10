«Рейтинг»: підтримка Зеленського та «Слуги народу» незначно зросла, до Ради можуть пройти 8 партій

Рейтинг президента Володимира Зеленського незначно зріс за останній місяць. Його на виборах готові підтримати 23,5% тих, хто визначився і буде голосувати.

Про це йдеться в опитуванні «Рейтингу» за 6—8 грудня 2021 року.

За місяць до цього рейтинг Зеленського становив 21,8%. На другому місці продовжує перебувати Петро Порошенко (13,4%), а замикає першу трійку Юлія Тимошенко (9,9%).

Ще 9,3% людей готові проголосувати за Юрія Бойка та 7,5% — за Дмитра Разумкова.

У партійному рейтингу «Слуга народу» теж трохи наростила підтримку — з 17,3% до 18%. На другому місці «Європейська солідарність» (13,7%), а на третьому — «Батьківщина» та ОПзЖ (по 11,4%).

Також у парламент можуть потрапити умовна партія Разумкова (7,5%), «Українська стратегія Гройсмана» (6,2%), партія «Сила і честь» (6%) та партія Євгена Мураєва «Наші» (5,2%).

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонні інтервʼю з використанням компʼютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2 500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.