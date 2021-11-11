Опитування: Рейтинг Зеленського продовжує падати, але він залишається лідером

Рейтинг президента Володимира Зеленського продовжує знижуватися, але він досі залишається у лідерах. За нього готові про голосувати майже 22% виборців, які визначилися та підуть на вибори.

Про це йдеться у даних опитування групи «Рейтинг» за 4-9 листопада.

На другому місці залишається Петро Порошенко з результатом в 14,5%, а на третьому — Юрій Бойко (11%). За Юлію Тимошенко готові проголосувати 10,8% опитаних, а за Дмитра Разумкова — 8,8%.

У партійному рейтингу до парламенту можуть потрапити сім політичних сил. Продовжує лідирувати «Слуга народу» з результатом в 17,3%. Далі йдуть «Європейська солідарність» (14%), «Батьківщина» (12,2%) і «Опозиційна платформа — За життя» (11%).

Також долають прохідний бар’єр умовна партія Дмитра Разумкова (6,8%), «Сила і честь» ексочільника СБУ Ігоря Смешка (5,8%) та «Українська стратегія Гройсмана» (5,2%).

На межі потрапляння до парламенту перебувають партія екснардепа Євгенія Мураєва «Наші» (4,9%) та «Радикальна партія» Олега Ляшка (4,8%).

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтервʼю з використанням компʼютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,5.