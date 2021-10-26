Опитування «Центру Разумкова»: Зеленський та «Слуга народу» продовжують лідирувати, але їхні рейтинги падають

Президент Володимир Зеленський та партія «Слуга народу» продовжують лідирувати в електоральних рейтингах. Але їхня підтримка поступово знижується.

Нове опитування за 14—20 жовтня 2021 року оприлюднив «Центр Разумкова».

У президентському рейтингу за Зеленського готові проголосувати 25,7% тих, хто визначився з вибором і піде голосувати. Як порівняти з літом, рейтинги Зеленського знизилися на кілька відсотків.

Друге місце посідає нардеп Петро Порошенко (14%), а на третьому — Юрій Бойко (11,7%). Також у п’ятірку увійшли Юлія Тимошенко (10,1%) та ексспікер Дмитро Разумков (8,8%).

Згідно з рейтингом, до парламенту теоретично можуть потрапити 6 партій. Лідирує «Слуга народу» з результатом в 21,6% голосів тих, хто визначився і буде голосувати. Порівнюючи з літом, підтримка «слуг» теж впала на кілька відсотків.

Далі йдуть «Європейська солідарність» (15,8%), «Опозиційна платформа — За життя» (12,9%) та Батьківщина (11,1%). Мають шанси подолати 5-відсотковий бар’єр також партії «Наші» (6,4%) та «Сила і честь» (6%).

Було опитано 2 018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей, за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.