Опрос: Рейтинг Зеленского продолжает падать, но он остается лидером

Рейтинг президента Владимира Зеленского продолжает снижаться, но он все еще остается в лидерах. За него готовы голосовать почти 22% избирателей, которые определились и пойдут на выборы.

Об этом говорится в данных опроса группы «Рейтинг» за 4-9 ноября.

На втором месте остается Петр Порошенко с результатом в 14,5%, а на третьем – Юрий Бойко (11%). За Юлию Тимошенко готовы проголосовать 10,8% опрошенных, а за Дмитрия Разумкова – 8,8%.

В партийном рейтинге в парламент могут попасть семь политических сил. Продолжает лидировать «Слуга народа» с результатом в 17,3%. Далее следуют «Европейская солидарность» (14%), «Батьківщина» (12,2%) и «Оппозиционная платформа – За жизнь» (11%).

Также преодолевают проходной барьер условная партия Дмитрия Разумкова (6,8%), «Сила и честь» экс-главы СБУ Игоря Смешко (5,8%) и «Украинская стратегия Гройсмана» (5,2%).

На грани попадания в парламент находятся партия экс-нардепа Евгения Мураева «Наши» (4,9%) и «Радикальная партия» Олега Ляшко (4,8%).

Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 5 000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,5.