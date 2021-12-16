Глава фракції СН Давид Арахамія: Оновлений канал «Рада» повернеться до постанови про висвітлення роботи парламенту

Парламентський телеканал «Рада» повернеться до «виконання постанови про висвітлення роботи парламенту».

Про це глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив після наради 16 грудня із главою парламенту Русланом Стефанчуком та представниками фракцій, повідомляє «Детектор медіа». Проте Арахамія не уточнив, чи залишаться в ефірі авторські програми політтехнолога Володимира Петрова та блогера Сергія Іванова.

«У нас відбулася нарада щодо нового, модернізованого каналу «Рада». Ми зʼясували, що там є за ці перші два дні роботи певні порушення постанови, яку ми разом приймали. І ми разом ухвалили рішення негайно повернутись до виконання цих постанов», — заявив Арахамія.

Постанова, на яку посилається Арахамія, передбачає, що парламентський телеканал «Рада» має у повному обсязі транслювати: засідання парламенту, присяги нардепів, відкриття та закриття сесій, проведення години запитань до уряду, брифінгів народних депутатів, офіційних виступів та заяв голови парламенту.

Парламентський телеканал «Рада» 15 грудня оновив свій формат. На оновленому каналі, за словами директора Вадима Перенчука, із середини грудня планували змінювати сітку мовлення, запускати ток-шоу й аналітичні програми. На канал пішов працювати, зокрема, скандальний політтехнолог Володимир Петров і блогер Сергій Іванов. На каналі зазначають, що це тестове мовлення, а повноцінне має розпочатись 18 січня 2022 року. Віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко заявляв, що на оновлення телеканалу «Рада» до кінця року виділять до 15 млн гривень. У державному бюджеті на 2022 рік на роботу каналу мають виділити 378 мільйонів гривень — це у шість разів більше за нинішній його бюджет.