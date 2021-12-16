Глава фракции СН Давид Арахамия: Обновленный канал «Рада» вернется к постановлению об освещении работы парламента

Парламентский телеканал «Рада» вернется к «выполнению постановления об освещении работы парламента».

Об этом глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил после совещания 16 декабря с главой парламента Русланом Стефанчуком и представителями фракций, сообщает «Детектор медиа». Однако Арахамия не уточнил, останутся ли в эфире авторские программы политтехнолога Владимира Петрова и блогера Сергея Иванова.

«У нас состоялось совещание по новому, модернизированному каналу «Рада». Мы выяснили, что там есть за эти первые два дня работы определенные нарушения постановления, которое мы принимали вместе. И мы вместе приняли решение немедленно вернуться к исполнению этих постановлений», — заявил Арахамия.

Постановление, на которое ссылается Арахамия, предусматривает, что парламентский телеканал «Рада» должен в полном объеме транслировать: заседание парламента, присяги нардепов, открытие и закрытие сессий, проведение часа вопросов правительству, брифинги народных депутатов, официальные выступления и заявлений главы парламента.

Парламентский телеканал «Рада» 15 декабря обновил свой формат. На обновленном канале, по словам директора Вадима Перенчука, с середины декабря планировали менять сетку вещания, запускать ток-шоу и аналитические программы. На канал пошел работать, в частности, скандальный политтехнолог Владимир Петров и блогер Сергей Иванов. На канале отмечают, что это тестовое вещание, а полноценное должно начаться 18 января 2022 года. Вице-спикер парламента Александр Корниенко заявлял, что на обновление телеканала «Рада» до конца года будет выделено до 15 млн гривен. В государственном бюджете на 2022 год на работу канала должны выделить 378 миллионов гривен — это в шесть раз больше, чем нынешний его бюджет.