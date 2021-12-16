У Румунії міністр подав у відставку після звинувачень у плагіаті наукової роботи

Міністр з інновацій та цифровізації Румунії Флорін Роман заявив, що йде у відставку. Журналісти провели розслідування та виявили в його науковій роботі плагіат.

Про це пише The Guardian.

Видання Libertatea оприлюднило статтю про те, що документи Романа про освіту можуть бути підробленими, а в його науковій роботі присутній плагіат. Журналісти не змогли знайти наукову статтю 2006 року, яку міністр вказував у своєму резюме, також Роман робив суперечливі заяви щодо університету, в якому навчався.

Флорін Роман пропрацював у новому уряді менше ніж місяць. Звинувачення у плагіаті він відкидає, але заявив, що вирішив подати у відставку, щоб підозри щодо нього не впливали на прем’єр-міністра.