У Румунії міністр подав у відставку після звинувачень у плагіаті наукової роботи

Міністр з інновацій та цифровізації Румунії Флорін Роман заявив, що йде у відставку. Журналісти провели розслідування та виявили в його науковій роботі плагіат.
Про це пише The Guardian.
Видання Libertatea оприлюднило статтю про те, що документи Романа про освіту можуть бути підробленими, а в його науковій роботі присутній плагіат. Журналісти не змогли знайти наукову статтю 2006 року, яку міністр вказував у своєму резюме, також Роман робив суперечливі заяви щодо університету, в якому навчався.
Флорін Роман пропрацював у новому уряді менше ніж місяць. Звинувачення у плагіаті він відкидає, але заявив, що вирішив подати у відставку, щоб підозри щодо нього не впливали на прем’єр-міністра.
- У травні міністр у справах сімʼї, людей похилого віку, жінок і молоді Німеччини Франциска Гіффай подала у відставку через скандал — проти неї висунули звинувачення у плагіаті при написанні дисертації.
- В українському уряді теж є міністри, яких звинувачують у плагіаті, зокрема міністр освіти Сергій Шкарлет. Він спочатку заперечував наявність плагіату в роботах, а згодом заявляв, що будь-яка програма покаже в будь-якому тексті плагіат, і наголошував, що питання про плагіат в його роботах «давно закрите».