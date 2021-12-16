В Румынии министр подал в отставку после обвинений в плагиате научной работы

Министр по инновациям и цифровизации Румынии Флорин Роман заявил, что уходит в отставку. Журналисты провели расследование и обнаружили в его научной работе плагиат.

Об этом пишет The Guardian.

Издание Libertatea опубликовало статью о том, что документы Романа об образовании могут быть поддельными, а в его научной работе присутствует плагиат. Журналисты не смогли найти научную статью 2006 года, которую министр указывал в своем резюме, также Роман делал противоречивые заявления по поводу университета, в котором учился.

Флорин Роман проработал в новом правительстве меньше месяца. Обвинения в плагиате он отвергает, но заявил, что решил подать в отставку, чтобы эти подозрения не влияли на премьер-министра.