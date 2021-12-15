Поліцію Нью-Йорка вперше очолить жінка

Новообраний мер Нью-Йорка Ерік Адамс оголосив, що поліцію міста вперше очолить жінка.

Про це пише BBC.

49-річна Кічант Сьюелл понад 20 років пропрацювала у відділку поліції Нассау неподалік Лонг-Айленду, де донедавна очолювала відділ детективів.

Ерік Адамс, колишній капітан поліції Нью-Йорка, заявив, що жінки часто «опиняються на лаві запасних» і їм «ніколи не дозволяють брати участь у грі», коли справа доходить до поліції. «Сьогодні це припиняється», — сказав він. Поліція Нью-Йорка є найбільшим відділком у США.

Кічант Сьюелл родом із нью-йоркського району Квінс, раніше служила в підрозділах із боротьби з наркотиками округу Нассау, брала участь у розслідуваннях найбільш резонансних злочинів, а також у переговорах зі звільнення заручників.

Сама Сьюелл додала, що як комісар поліції планує зосередитися на розслідуванні та запобіганні насильницьким злочинам, зокрема злочинам із застосуванням зброї.