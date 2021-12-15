Убивство чеченського командира в Берліні: Німеччина оголосила двох працівників посольства Росії персонами нон грата

Міністерство закордонних справ Німеччини оголосило двох співробітників російського посольства персонами нон грата у зв’язку з вироком у справі про вбивство чеченського командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні.
Про це заявила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок.
«Ми щойно викликали посла Росії [Сергія Нечаєва] на бесіду та повідомили, що двоє співробітників дипломатичного персоналу російського посольства були оголошені персонами нон грату», — сказала вона.
За словами Бербок, убивство «на державне замовлення, як його визначив суд», є серйозним порушенням німецького права і суверенітету Німеччини.
Також глава німецького МЗС розповіла, що напередодні спілкувалася зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим і запропонувала йому «відкриті та чесні відносини» на основі міжнародного права та взаємної поваги.
На рішення про видворення росіян відреагувала офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.
«Недружні дії Берліна не залишаться без адекватної відповіді. Найближчим часом буде зроблена заява щодо цього», — написала вона у своєму Telegram-каналі.
- 15 грудня суд Берліну засудив до довічного увʼязнення 56-річного офіцера російської ФСБ Вадима «Соколова» Красікова за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в одному з центральних парків столиці Німеччини.
- Зелімхана Хангошвілі застрелили в Берліні 23 серпня 2019 року. У його вбивстві звинуватили росіянина з паспортом на імʼя Вадима Соколова. За даними розслідувачів, справжнє імʼя Соколова — Вадим Миколайович Красіков, він повʼязаний із ФСБ і може бути причетним до замовного вбивства в Москві у 2013 році. Федеральна прокуратура Німеччини висунула уряду Росії звинувачення в замовному вбивстві Хангошвілі, але Росія (як завжди) свою причетність заперечує.
- У грудні 2019 року президент Росії Володимир Путін назвав Хангошвілі «організатором вибухів у московському метро». У березні 2021 року німецькі журналісти повідомили, що українські спецслужби допомогли Німеччині підтвердити особу вбивці Хангошвілі.