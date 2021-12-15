Убийство чеченского командира в Берлине: Германия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата

Министерство иностранных дел Германии объявило двух сотрудников российского посольства персонами нон грата в связи с приговором по делу об убийстве чеченского командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

«Мы только что вызвали посла России [Сергея Нечаева] на разговор и сообщили, что два сотрудника дипломатического персонала российского посольства были объявлены персонами нон грата», — сказала она.

По словам Бербок, убийство «по государственному заказу, как определил суд», является серьезным нарушением немецкого права и суверенитета Германии.

Глава немецкого МИД рассказала, что накануне общалась со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и предложила ему «открытые и честные отношения» на основе международного права и взаимного уважения.

На решение о выдворении россиян отреагировала официальная представительница МИД РФ Мария Захарова.

«Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счет», — написала она в своем Telegram-канале.