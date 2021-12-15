Убийство чеченского командира в Берлине: россиянин Вадим Красиков получил пожизненный тюремный срок

Суд Берлина приговорил к пожизненному заключению 56-летнего офицера российской ФСБ Вадима «Соколова» Красикова за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года в одном из центральных парков столицы Германии.
Об этом сообщает Der Spiegel.
Суд пришел к выводу, что офицер спецназа ФСБ «Вымпел» Вадим Красиков, который приехал в Берлин по поддельным документа на имя Вадима Соколова, застрелил гражданина Грузии Хангошвили по заданию неустановленного государственного органа России. Приказ же исходил от российских властей.
О том, что Красиков причастен к российским спецслужбам, сообщали журналисты-расследователи, в том числе Bellingcat.
- Зелимхан Хангошвили был застрелен в Берлине 23 августа 2019 года. В его убийстве обвинили россиянина с паспортом на имя Вадима Соколова. По данным расследователей, настоящее имя Соколова — Вадим Николаевич Красиков, и он может быть причастен к заказному убийству в Москве в 2013 году, а также связан с ФСБ. Федеральная прокуратура Германии предъявила правительству России обвинения в заказном убийстве Хангошвили, но Россия (как обычно) свою причастность отрицала.
- В декабря 2019 года президент России Путин назвал Хангошвили «организатором взрывов в московском метро».
- В марте 2021 года немецкие журналисты сообщили, что украинские спецслужбы помогли Германии подтвердить личность убийцы Хангошвили.