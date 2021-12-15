Американський корабель USS Portland бойовим лазером знищив катер (це був тест)

Військово-морські сили США 14 грудня успішно випробували бойовий лазер Laser Weapon System Demonstrator (LWSD), знищивши пострілом плавучу ціль — катер.

Про це повідомляє Пʼятий флот ВМС США.

Тестовий постріл з установки Mk 2 Mod 0 виконав десантний корабель USS Portland (LPD 27) під час навчань в Аденській затоці. Вказано, що зброя показала себе «бездоганно».

Лазерна установка LWSD Mk 2 Mod 0. U.S. Naval Forces Central Command / U.S. 5th Fleet

Момент пострілу. U.S. Naval Forces Central Command / U.S. 5th Fleet

Момент влучення в ціль. U.S. Naval Forces Central Command / U.S. 5th Fleet

Як пише Associated Press, зброя LWSD призначена для протидії катерам-безпілотникам і може бути задіяна проти дистанційно керованих човнів із вибухівкою, які використовують повстанці-хусіти в Червоному морі.

Про лазерну систему LWSD відомо, що з 2015 року її розробляли лабораторія ВМС та компанія Northrop Grumman (США), яка створила твердотільний лазер. Особливість системи — необмежений боєзапас. LWSD веде вогонь, доки не сяде джерело живлення. У 2020 році повідомлялося, що потужність установки становить 150 кіловат і надалі її збільшать до 300, 500 та 1 000 кіловат.