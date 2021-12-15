Американский корабль USS Portland боевым лазером уничтожил катер (это был тест)

Военно-морские силы США 14 декабря успешно испытали боевой лазер Laser Weapon System Demonstrator (LWSD), уничтожив выстрелом плавую цель — катер.

Об этом сообщает Пятый флот ВМС США.

Тестовый выстрел из установки Mk 2 Mod 0 произвел десантный корабль USS Portland (LPD 27) во время учений в Аденском заливе. Указано, что оружие показало себя «безупречно».

Лазерная установка LWSD Mk 2 Mod 0. U.S. Naval Forces Central Command / U.S. 5th Fleet

Момент выстрела. U.S. Naval Forces Central Command / U.S. 5th Fleet

Момент поражения цели. U.S. Naval Forces Central Command / U.S. 5th Fleet

Как пишет Associated Press, оружие LWSD предназначено для противодействия катерам-беспилотникам и может быть задействовано против дистанционно управляемых лодок со взрывчаткой, которые используют повстанцы-хуситы в Красном море.

О лазерной системе LWSD известно, что с 2015 года ее разрабатывали лаборатория ВМС и компания Northrop Grumman (США), которая создала твердотельный лазер. Особенность системы — неограниченный боезапас. LWSD ведет огонь, пока не сядет источник питания. В 2020 году сообщалось, что мощность установки составляет 150 киловатт и в дальнейшем ее увеличат до 300, 500 и 1 000 киловатт.