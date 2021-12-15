Принц Чарльз посвятив у лицарі пілота «Формули 1» Льюїса Гамілтона

Принц Уельський Чарльз посвятив у лицарі-бакалаври пілота «Формули 1», семикратного чемпіона світу Льюїса Гамілтона. Нагородження відбувалось у Віндзорському палаці в середу, 15 грудня — за кілька днів після того, як Гамілтон спірно програв рекордний восьмий титул.

Відтепер гонщик носить титул сера, і звертатись до нього потрібно відповідно. Лицар-бакалавр — це титул, який не входить до переліку рицарських орденів Сполученого Королівства. Такий титул, наприклад, мають музиканти Елтон Джон, Пол Маккартні, актор Ентоні Гопкінс.

Royal Family / Twitter

The Independent пише, що 36-річний пілот став четвертим гонщиком «Формули 1», який отримав лицарське звання. Воно вже є у сера Джека Бребема, сера Стірлінга Мосса і сера Джекі Стюарта.

Льюїс Гамілтон — британський автогонщик, пілот команди Mercedes на Чемпіонаті світу з автоперегонів у класі «Формула-1», семиразовий чемпіон світу (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020), а також перший темношкірий гонщик «Формули-1» за останні 20 років. У 2020 році Гамілтон переміг на Гран-прі Німеччини та досяг рекорду Міхаеля Шумахера — на той час 91 перемога.